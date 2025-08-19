Dal Bayern Monaco all’Inter: DOPPIO obiettivo in difesa

Dopo aver abbandonato la pista Ademola Lookman, l’Inter ha deciso di stravolgere i propri piani iniziali e cambiare strategia sul mercato. Dalla ricerca di un attaccante di livello, il club nerazzurro ha deciso di regalarsi invece un doppio colpo tra difesa e centrocampo. Il passaggio al 3-4-2-1 impone infatti la ricerca di profili con caratteristiche diverse rispetto agli attuali nei due reparti.

Da qui, ad esempio, nomi come quelli di Koné o Florentino a centrocampo, con una struttura fisica ben precisa per coprire quanto più spazio possibile in una linea a due. In difesa, invece, l‘Inter è alla ricerca di centrali veloci, forti nei duelli individuali e capaci di difendere senza paura anche con tanti metri di campo alle spalle. Secondo Tuttosport, oltre al ritorno di fiamma su Kiwior, nella lista degli obiettivi rientrano anche due calciatori del Bayern Monaco.

Il primo è Kim Min-jae, altro vecchio pallino nerazzurro che nelle ultime estati è stato spesso accostato alla maglia interista. Il sudcoreano conosce benissimo il campionato italiano avendolo vinto con la maglia del Napoli, ma guadagna tanto rispetto agli standard fissati dall‘Inter. Un’altra alternativa sempre di casa Bayern, è Dayot Upamecano, difensore classe 1998 in cerca di rilancio dopo stagioni fatte di alti e bassi.