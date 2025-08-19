19 Agosto 2025

Nuovo club di Ligue 1 su Pavard: “Cresce richiamo di casa”

L'Inter fissa la cifra

Si sta discutendo molto in queste settimane del possibile addio all’Inter di Benjamin Pavard. Il francese sembra essere scelto come possibile sacrificio in difesa, con diverse squadre interessate al suo profilo, non solo in Francia.

Tuttavia, come scrive La Gazzetta dello Sport, “cresce il richiamo di casa”, dal momento che anche l’Olympique Marsiglia si sarebbe aggiunto alla corsa per Pavard, già seguito dal Lille. Un ritorno in Ligue 1, pertanto, sembra essere sempre più probabile.

I due club francesi potrebbero avere la priorità su Galatasaray e NEOM, ma dovranno accontentare la richiesta dell’Inter: tra i 18 e i 20 milioni di euro. Questo incasso dovrebbe garantire l’investimento per un altro difensore, con Solet dell’Udinese, al momento, in cima alla lista dei desideri.

👉🏻 CONTINUA A LEGGERE
Foto autore

Autore:
Enrico Traini

Enrico Traini scrive su Passione Inter dal 2022. Laureato in Lettere Moderne e Semiotica, scrive di sport da quasi 10 anni, con diverse esperienze su varie testate online. Appassionato di calcio e dei suoi aspetti tattici, tifa Inter fin da piccolissimo, quando girava in casa con la maglia di Ronaldo Il Fenomeno.