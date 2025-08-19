Nuovo club di Ligue 1 su Pavard: “Cresce richiamo di casa”
L'Inter fissa la cifra
Si sta discutendo molto in queste settimane del possibile addio all’Inter di Benjamin Pavard. Il francese sembra essere scelto come possibile sacrificio in difesa, con diverse squadre interessate al suo profilo, non solo in Francia.
Tuttavia, come scrive La Gazzetta dello Sport, “cresce il richiamo di casa”, dal momento che anche l’Olympique Marsiglia si sarebbe aggiunto alla corsa per Pavard, già seguito dal Lille. Un ritorno in Ligue 1, pertanto, sembra essere sempre più probabile.
I due club francesi potrebbero avere la priorità su Galatasaray e NEOM, ma dovranno accontentare la richiesta dell’Inter: tra i 18 e i 20 milioni di euro. Questo incasso dovrebbe garantire l’investimento per un altro difensore, con Solet dell’Udinese, al momento, in cima alla lista dei desideri.