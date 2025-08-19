Rapporti positivi con l’Atalanta: l’Inter sogna ancora il colpo

Sono ore di riflessioni in casa Inter per quanto riguarda le prossime mosse di mercato. La dirigenza sta valutando nuovi profili sui quali investire nelle due settimane rimaste, ora che la pista Lookman sembra essere stata definitivamente tramontata.

Tuttavia, i rapporti tra l’Atalanta e l’Inter potrebbero non essere terminati. Come riportato da Tuttosport, la cessione di Zalewski agli orobici, ha riportato il sereno tra i due club; e chissà che non si possa riaccendere la passione nerazzurra per Ederson.

L’Inter è alla ricerca di un grande colpo a centrocampo con quelle caratteristiche ed è pronta a investire la cifra stanziata per Lookman, alla quale potrebbero aggiungersi i soldi in arrivo da alcune cessioni. Ederson era già stato cercato a inizio estate e ora potrebbe tornare di moda.