19 Agosto 2025

TRIPLO obiettivo in difesa: l’Inter si rafforza in Premier League

Si valuta il colpo

Il calciomercato dell’Inter è arrivato un punto di svolta decisivo. A due settimane dal termine della sessione estiva, i nerazzurri hanno cambiato rotta: la pista Lookman è stata abbandonata, per rinforzare altri reparti.

Come riportato dal Corriere dello Sport, la priorità è un centrocampista, ma i nerazzurri stanno valutando un investimento anche in difesa. Il nuovo acquisto potrebbe arrivare dalla Premier League, dove l’Inter sta valutando due profili, già in passato nel mirino del club.

Il primo è Jakub Kiwior dell’Arsenal, mancino in grado di svolgere il ruolo di vice Bastoni; l’altro è Trevoh Chalobah del Chelsea. La arrivo di entrambi, però, non sembra essere facilissimo e, pertanto, l’Inter potrebbe ripiegare anche su Renato Veiga, per il quale c’è la concorrenza della Juventus.

Enrico Traini

Enrico Traini scrive su Passione Inter dal 2022. Laureato in Lettere Moderne e Semiotica, scrive di sport da quasi 10 anni, con diverse esperienze su varie testate online. Appassionato di calcio e dei suoi aspetti tattici, tifa Inter fin da piccolissimo, quando girava in casa con la maglia di Ronaldo Il Fenomeno.