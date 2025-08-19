TRIPLO obiettivo in difesa: l’Inter si rafforza in Premier League

Il calciomercato dell’Inter è arrivato un punto di svolta decisivo. A due settimane dal termine della sessione estiva, i nerazzurri hanno cambiato rotta: la pista Lookman è stata abbandonata, per rinforzare altri reparti.

Come riportato dal Corriere dello Sport, la priorità è un centrocampista, ma i nerazzurri stanno valutando un investimento anche in difesa. Il nuovo acquisto potrebbe arrivare dalla Premier League, dove l’Inter sta valutando due profili, già in passato nel mirino del club.

Il primo è Jakub Kiwior dell’Arsenal, mancino in grado di svolgere il ruolo di vice Bastoni; l’altro è Trevoh Chalobah del Chelsea. La arrivo di entrambi, però, non sembra essere facilissimo e, pertanto, l’Inter potrebbe ripiegare anche su Renato Veiga, per il quale c’è la concorrenza della Juventus.