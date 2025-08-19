19 Agosto 2025

Casting in mediana: l’Inter punta DUE obiettivi dall’estero

Si cerca il profilo giusto

Con il tramonto ormai definitivo dell’operazione Lookman, in casa Inter lo sguardo è ora focalizzato su un investimento importante a centrocampo. Il profilo preferito rimane Manu Koné della Roma, ma il Corriere dello Sport frena gli entusiasmi sul francese.

Il quotidiano sottolinea come la Roma abbia alzato le sue richieste, con l’Inter non più intenzionata a sedersi al tavolo delle trattative. Pertanto, sarebbe in corso i casting per un trovare il profilo giusto: “giocatore solido, fisico, abile sia nel recupero del pallone sia nella sua gestione”.

Un possibile obiettivo in questo senso, allora, potrebbe essere Florentino del Benfica, che risponde a tutte queste caratteristiche. L’Inter, inoltre, avrebbe chiesto informazioni anche per Felix Nmecha del Borussia Dortmund, che però chiede almeno 60 milioni di euro.

