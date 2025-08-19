19 Agosto 2025

Asllani al Bologna: ora manca solo QUESTO dettaglio

Il punto

L’addio di Kristjan Asllani era nell’agenda dell’Inter da inizio estate, ma ora sembra arrivato a un punto di svolta. Infatti, la trattativa con il Bologna per il trasferimento del centrocampista è ormai prossima alla conclusione.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, l’Inter e il Bologna avrebbero trovato l’accordo su una base di 9 milioni di euro, più un 40% sulla futura rivendita. Via libera, dunque, al trasferimento, per il quale manca ora solo un dettaglio.

Asllani e il Bologna, infatti, starebbero discutendo per trovare l’intesa definitiva sull’ingaggio. La trattativa continua, in attesa di una soluzione definitiva.

Foto autore

Autore:
Enrico Traini

Enrico Traini scrive su Passione Inter dal 2022. Laureato in Lettere Moderne e Semiotica, scrive di sport da quasi 10 anni, con diverse esperienze su varie testate online. Appassionato di calcio e dei suoi aspetti tattici, tifa Inter fin da piccolissimo, quando girava in casa con la maglia di Ronaldo Il Fenomeno.