19 Agosto 2025
Asllani al Bologna: ora manca solo QUESTO dettaglio
Il punto
L’addio di Kristjan Asllani era nell’agenda dell’Inter da inizio estate, ma ora sembra arrivato a un punto di svolta. Infatti, la trattativa con il Bologna per il trasferimento del centrocampista è ormai prossima alla conclusione.
Come riportato da Gianluca Di Marzio, l’Inter e il Bologna avrebbero trovato l’accordo su una base di 9 milioni di euro, più un 40% sulla futura rivendita. Via libera, dunque, al trasferimento, per il quale manca ora solo un dettaglio.
Asllani e il Bologna, infatti, starebbero discutendo per trovare l’intesa definitiva sull’ingaggio. La trattativa continua, in attesa di una soluzione definitiva.