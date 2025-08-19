Tutto su Koné: così l’Inter vuole convincere la Roma

Nella serata di ieri, l’Inter ha preso la sua decisione: Lookman non è più un obiettivo, serve un centrocampista per rafforzare la rosa. Una svolta improvvisa, che sembra portare in una direzione specifica: Manu Koné della Roma.

Come raccontato da La Gazzetta dello Sport, l’Inter vorrebbe puntare forte sul francese, per il quale al momento non si registrano aperture da parte dei giallorossi. La sensazione, tuttavia, sarebbe quella di una cessione ancora non del tutto da escludere.

Le società non avrebbero avuto ancora nuovi contatti (l’ultimo rimane il tentativo dell’Inter alla vigilia di Ferragosto). L’Inter ci spera, ma per il momento resta alla finestra. Come specificato dalla Rosea, i nerazzurri sono pronti a investire i 45 milioni di euro inizialmente messi sul piatto per Lookman.

La Roma, però, potrebbe chiederne più di 50. Se non dovesse dare segnali di apertura in tempi brevi, allora la dirigenza interista sembra destinata a spostarsi su altri obiettivi, più all’estero, che in Italia.