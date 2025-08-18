18 Agosto 2025

Ecco PERCHÉ l’Inter ha abbandonato la pista Lookman

Le motivazioni

Come annunciato da Sky Sport, la trattativa per il passaggio di Ademola Lookman dall’Atalanta all‘Inter sarebbe definitivamente tramontata. La scelta arriverebbe dallo stesso club nerazzurro, che avrebbe comunicato la propria volontà agli orobici.

Perché è stata fatta questa scelta? Come rivelato sempre dall’emittente televisivo, le motivazioni sarabbero molteplici. La prima sono, chiaramente, le difficoltà economiche riscontrate fin qui, che avevano portato a un rifiuto netto della prima offerta dell’Inter da parte dell’Atalanta.

Una motivazione, però, è di carattere tecnico. L’Inter, infatti, non sembra più intenzionata a un investimento importante per rinforzare l’attacco, con un esterno offensivo da schierare sulla trequarti. Stando sempre a quanto riportato da Sky, aggiungere un nuovo elemento offensivo avrebbe rischiato di sbilanciare troppo la squadra, con Chivu che in quel ruolo potrà schierare ora giocatori come Frattesi e Mkhitaryan.

