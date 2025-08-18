UFFICIALE – Zalewski all’Atalanta: quanto incassa l’Inter

La trattativa per l’addio di Nicola Zalewski all’Inter ha preso quota nella notte di sabato, dopo l’amichevole con l’Olympiacos, e si è conclusa in tempi brevissimi. Infatti, l’Atalanta ha annunciato il trasferimento ufficiale dell’esterno polacco già oggi.

Questo il comunicato:

“Nicola Zalewski è un nuovo calciatore dell’Atalanta!

Il 23enne laterale italo-polacco arriva a titolo definitivo dall’Inter

Dopo quelli di Kossounou, Kamaldeen Sulemana, Ahanor e Sportiello, Nicola Zalewski è il quinto acquisto a titolo definitivo di Atalanta BC in questa sessione estiva della campagna trasferimenti. Il Club nerazzurro ne ha acquisito il diritto alle prestazioni sportive da FC Internazionale Milano”.

Come riportato da più fonti, da questa cessione l’Inter incassa 17 milioni di euro. Una plusvalenza molto importante, da oltre 10 milioni, dal momento che lo scorso giugno Zalewski era stato riscattato dalla Roma per 6,5 milioni di euro.