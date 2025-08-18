Esposito: “Primo gol con l’Inter? Ancora non ci credo. Vi spiego la mia esultanza”

Francesco Pio Esposito è la grande scommessa dell’Inter nella prossima stagione. L’attaccante classe 2005, reduce da una stagione da capocannoniere in Serie B, farà parte della rosa di Cristian Chivu per la prossima stagione.

Merito anche delle buone prestazioni al Mondiale per Club, nel corso del quale ha trovato anche il suo primo gol in maglia nerazzurra. Di quel gol, della sua carriera fin qui e delle ambizioni con la maglia nerazzurra ha parlato ai microfoni di DAZN.

Queste le sue parole:

ESULTANZA – “L’esultanza come Braccio di Ferro? Nata con un mio ex compagno di squadra dello Spezia, Petko Hristov. Dall’anno in Primavera all’Inter allo Spezia ho avuto una trasformazione fisica molto importante su cui ho lavorato molto e lui era il compagno di squadra con cui mi fermavo in palestra tutti i giorni dopo l’allenamento ed è nata questa cosa un po’ scherzosamente. Quando finivamo di far palestra ci specchiavamo e da lì ho deciso di farla la prima volta in Spezia-Venezia, una partita per salvarci, e da lì l’ho tenuta come mia esultanza, mi è piaciuta”.

PRIMO GOL – “Contro il River Plate ho segnato il mio primo gol con questa maglia, è una cosa che in realtà faccio ancora fatica a realizzare, a volte mi torna in mente ed è una cosa davvero particolare per me. È stata un’emozione fortissima, un’emozione incredibile. Quando esulto dopo quel gol c’è un momento in cui sono spaesato, questo fa capire quanto sia stata un’emozione fortissima. Per me tornare a vestire questa maglia è un sogno che si avvera”.

NUMERO MAGLIA – “Ho scelto il numero 94 come dedica al mio quartiere, il Ciceron 94, e al campetto dove siamo cresciuti io e i miei fratelli. Ci tenevo a questa dedica perché è il posto dove è iniziato tutto”.

SOGNO – “Vestire la maglia della propria squadra del cuore e della Nazionale è il sogno di ogni bambino che inizia a giocare a pallone, è il mio sogno che voglio realizzare e toccare con le mie mani”.