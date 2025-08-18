18 Agosto 2025

SALTA Lookman. Sky: “L’Inter lo ha comunicato all’Atalanta”

Cosa sta succedendo

Ademola Lookman

Svolta improvvisa nella telenovela per il passaggio di Ademola Lookman dall’Atalanta all’Inter. Come riportato da Sky Sport, infatti, i nerazzurri avrebbero comunicato al club bergamasco la volontà di non proseguire la trattativa.

Come raccontato dall’emittente televisivo, la scelta del club sarebbe legata non solo a motivi economici, fin dall’inizio principale ostacolo al trasferimento del nigeriano, ma anche a scelte di carattere tecnico, con l’Inter che non vorrebbe più investire in quel ruolo.

👉🏻 CONTINUA A LEGGERE
Foto autore

Autore:
Enrico Traini

Enrico Traini scrive su Passione Inter dal 2022. Laureato in Lettere Moderne e Semiotica, scrive di sport da quasi 10 anni, con diverse esperienze su varie testate online. Appassionato di calcio e dei suoi aspetti tattici, tifa Inter fin da piccolissimo, quando girava in casa con la maglia di Ronaldo Il Fenomeno.