18 Agosto 2025
SALTA Lookman. Sky: “L’Inter lo ha comunicato all’Atalanta”
Cosa sta succedendo
Svolta improvvisa nella telenovela per il passaggio di Ademola Lookman dall’Atalanta all’Inter. Come riportato da Sky Sport, infatti, i nerazzurri avrebbero comunicato al club bergamasco la volontà di non proseguire la trattativa.
Come raccontato dall’emittente televisivo, la scelta del club sarebbe legata non solo a motivi economici, fin dall’inizio principale ostacolo al trasferimento del nigeriano, ma anche a scelte di carattere tecnico, con l’Inter che non vorrebbe più investire in quel ruolo.