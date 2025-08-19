L’Al-Hilal vuole Ausilio: “L’Inter ha il sostituto in casa”

Con il calciomercato entrato nella sua fase finale, ma ancora con diverso lavoro da fare in casa Inter, dall’estero arrivano notizie clamorose anche per quanto riguarda il prossimo futuro. In Arabia Saudita, infatti, si parla di un accordo già raggiunto tra l’Al-Hilal e un importante direttore sportivo europeo.

Il passaggio al club saudita arriverebbe a mercato chiuso, a settembre, e uno dei nomi più probabili sembra essere quello di Piero Ausilio. Lo ha confermato anche Sportitalia, sottolineando come il dirigente nerazzurro stia pensando seriamente a questa offerta.

Come specificato dal direttore Michele Criscitiello, in caso di addio di Ausilio, l’Inter avrebbe già pronto in casa il suo sostituto: si tratta di Dario Baccin, collaboratore dell’attuale direttore sportivo e mente dietro la creazione della rosa della formazione U23.