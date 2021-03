Dalla Spagna – Mandi in scadenza, l’Inter prova il colpo in difesa: i dettagli dell’offerta

Con Ranocchia e Kolarov pronti a dire addio, l’Inter è in cerca di centrali sul mercato. Uno dei profili più graditi dalla società nerazzurra è Aïssa Mandi. Il difensore del Betis Sevilla sta disputando un’ottima stagione in Spagna con 3 reti messi a segno. Come riportato da AS, l’algerino è pronto a rinnovare il suo contratto in scadenza a giugno ma un’offerta allettante da parte dell’Inter metterebbe in serio dubbio il suo futuro in Liga.

Secondo El Desmarque, L’Inter avrebbe offerto tra i 2.5 milioni e 3 milioni di euro netti a stagione per l’ex Stade de Reims: quasi il doppio del suo attuale stipendio. Un’offerta importante al quale l’algerino guarda con interesse. Intanto Mandi sta giocando con la sua Nazionale dove nell’ultima partita ha lasciato anche il segno: l’Algeria ha vinto 5-0 contro Botswana e la prima rete è stata proprio sua.

