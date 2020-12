Marcos Paulo, Inter pronta a cogliere l’occasione. Ostacolo agenti, due società di A interessate al prestito

Nuova opportunità di mercato per l’Inter, che sta seguendo il giovane brasiliano Marcos Paulo, attualmente in forza alla Fluminense (scopri chi è). La notizia è stata lanciata nel pomeriggio di ieri ed ha trovato conferme questa mattina sulle colonne dei quotidiani: stando a quanto riferito da Tuttosport, la società nerazzurra sarebbe pronta a cogliere l’occasione.

L’Inter ha iniziato a seguire il calciatore tre anni fa, quando Marcos Paulo era considerato uno dei talenti più interessanti del Brasile. Da allora c’è stata qualche battuta d’arresto, ma vista l’opportunità a parametro zero la formazione nerazzurra potrebbe comunque approfittarne.

Il calciatore non è considerato ancora pronto per essere protagonista in nerazzurro, ma data la situazione particolarmente favorevole ed il suo passaporto comunitario (ha origini portoghesi), potrebbe essere comunque prelevato e girato in prestito a società come Torino o Parma, che avevano mostrato interesse nei suoi confronti. L’ostacolo principale è rappresentato dalle commissioni richieste dall’agente del calciatore, considerate troppo esose dal club di Viale della Liberazione.

