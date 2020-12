L’Inter di Conte segna come quella del Triplete. Gol delle mezzali e difesa: si può ancora migliorare

Così tanti gol nelle prime 10 partite di campionato l’Inter non li segnava esattamente dalla stagione 2009/2010, quella indimenticabile del Triplete. Mentre i tifosi nerazzurri sognano tracciando paragoni con il passato, Conte è a lavoro per perfezionare ancora di più la sua squadra perché sa che si può ancora migliorare.

Cosa manca allora per rendere ancora più potente l’Inter? Come riportato da La Gazzetta dello Sport, in termini di gol all’appello non ci sono ancora le reti di Barella e Vidal. Ma non solo, anche la difesa deve migliorare: 14 gol subiti fin qui, l’Inter del Triplete dopo 10 partite ne aveva presi solo 9.

