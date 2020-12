GdS – Perisic più Hakimi, l’Inter di Conte come il Liverpool di Klopp. Ora serve qualità in mediana

L’Inter di Antonio Conte come il Liverpool di Jurgen Klopp. Un paragone forse azzardato quello de La Gazzetta dello Sport ma efficace per descrivere la svolta tattica messa in atto dal tecnico nerazzurro in campionato contro il Bologna.

Conte è tornato a puntare sul classico 3-5-2 ma per innalzare la qualità in avanti è costretto a volte ad esasperare la proposta offensiva sulle fasce con Hakimi e Perisic. Il paragone con il Liverpool ci sta vista la mediana muscolare composta da Henderson, Wijnaldum e Milner con le due frecce Arnlod e Robertson a spingere e costruire sui lati.

Il prossimo step dell’Inter sarà mantenere la robustezza del centrocampo, alzando la qualità dei protagonisti nel mercato con profili come Paredes o De Paul. Perché per vincere in Europa gli esterni non bastano.

