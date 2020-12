Bini: “Eriksen? Non condivido il trattamento di Conte. Io mi rifiuterei la prossima volta”

Graziani Bini, ex difensore con oltre 300 presenze in maglia nerazzurra, è intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva per parlare del caso Eriksen.

Ecco le sue parole: “Non condivido il trattamento riservato da Conte a Eriksen, poi magari ci sono dei risvolti contrattuali che non conosciamo. Di sicuro due o tre minuti alla volta non sono presenze. Avessi subìto un trattamento del genere io alla terza occasione mi rifiuto di entrare in campo. Tra dirigenti e allenatore qualcuno ha responsabilità sulla gestione di questo calciatore”.

