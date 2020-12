Hakimi express: 34 km/h contro il Bologna. Inter, eccoti il tuo nuovo Maicon

34 chilometri all’ora, è la velocità toccata da Hakimi sabato sera a San Siro durante Inter-Bologna. Gol, classe e capacità di far male con la sua rapidità: l’Inter ha trovato forse il suo nuovo Maicon.

Come riportato dal Corriere dello Sport, i segnali incoraggianti mostrati nelle ultime due partite, dopo le panchine collezionate, fanno ben sperare in casa nerazzurra. Quando Maicon arrivò nell’estate del 2006 non era il giocatore devastante visto nell’anno del Triplete, fu Mancini ad “educarlo”. Ora Conte ci riproverà anche con Hakimi, l’età e il talento non mancano.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<