Marotta ha DUBBI su Sensi: ecco le ALTERNATIVE sul mercato

L’ottimo precampionato di Stefano Sensi ha riacceso le possibilità di una sua permanenza in maglia Inter, nonostante il suo contratto scada tra un anno. I tifosi nerazzurri hanno mostrato fiducia verso il giocatore, mentre più dubbioso è parso Beppe Marotta. Indizio su un possibile ritorno sul mercato?

L’Inter è stata a un passo da Lazar Samardzic. Sotto certi aspetti il serbo può ricordare Sensi, sebbene il giocatore dell’Udinese avrebbe aggiunto una dimensione offensiva più marcata negli ultimi metri di campo, viste le ottime capacità balistiche.

Tuttavia, trovare un giocatore con quelle caratteristiche in questa fase di mercato, con il budget ridotto che l’Inter ha a disposizione, rischia di non essere un’ipotesi credibile. Ecco, allora, che le alternative potrebbero presentare caratteristiche abbastanza differenti.

Il nome che per molto tempo è stato accostato all’Inter è quello di Roberto Pereyra, ancora svincolato. L’argentino sarebbe un ricambio che si avvicinerebbe per caratteristiche a Mkhitaryan: dinamismo, inserimenti, ma anche buona tecnica e duttilità tattica.

Più muscolare, invece, sarebbe l’acquisto di Matteo Guendouzi. Il centrocampista sembra essere in uscita dall’Olympique Marsiglia e negli scorsi giorni sarebbe stato accostato alla Lazio e anche all’Inter. Tuttavia, non c’è stato ancora alcun tentativo ufficiale per il classe 1999.

L’opzione Guendouzi, in ogni caso, potrebbe avere un costo non sostenibile per l’Inter, se non in prestito. Con questa formula, allora, i nerazzurri potrebbero buttarsi anche su altri profili di livello, in uscita dai rispettivi club. Il più improbabile è Ryan Gravenberch del Bayern Monaco, il cui nome era stato avvicinato all’Inter nelle scorse settimane, senza grande seguito

Uno di questi potrebbe essere Donny Van de Beek, in uscita dal Manchester United. L’olandese sarebbe l’opzione perfetta per caratteristiche, anche se sembra essere vicino al passaggio alla Real Sociedad. Tuttavia, la trattativa sembra essersi arenata negli ultimi giorni e i nerazzurri potrebbero pensare a un inserimento improvviso.

Da non sottovalutare anche il nome di Jorginho, del quale si è parlato anche in passato. Tuttavia, l’italo brasiliano sarebbe un profilo molto diverso, dal momento che costringerebbe Inzaghi a rivedere totalmente i suoi piani tattici. Il giocatore dell’Arsenal, infatti, andrebbe schierato davanti alla difesa, riportando Calhanoglu nel suo ruolo originale di mezz’ala.

In generale, trovare un’opzione credibile in queste fasi di mercato non è un’impresa semplice. Per questo motivo, al netto delle parole di Marotta, la permanenza di Sensi è un’opzione da non escludere. Al contrario, più passano le ore più sembra essere la soluzione più logica.