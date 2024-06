Gudmundsson, arriva l’annuncio: “Penso che vada all’Inter”

Continuano a rincorrersi le voci sul futuro di Albert Gudmundsson, attaccante islandese del Genoa che con tutta probabilità lascerà la Liguria in questa sessione di calciomercato, dopo una stagione vissuta da protagonista che ha attirato l’attenzione di diverse big.

Su di lui c’è da tempo l’Inter e lo stesso giocatore ha affermato di voler continuare la sua carriera in Serie A. Un’ulteriore conferma in tal senso arriva da Florian Manea – socio di Valerio Giuffrida, procuratore del classe 1997 – che ha parlato così a TvPlay: “Sono stato con Valerio Giuffrida, procuratore di Gudmundsson. Penso che troverà una soluzione. Il Napoli non è interessato, difficile che vada in Premier League. Penso che vada all’Inter“.

Da vedere se il club nerazzurro riuscirà a trovare i vari incastri di mercato per l’inserimento in rosa di Gudmundsson, visto che prima servirebbero le cessioni di Joaquin Correa e Marko Arnautovic. Ma si tratta di un indizio molto importante sul futuro dell’islandese.