TUTTI i giocatori dell’Inter convocati in nazionale: il REPORT

REPORT NAZIONALI

Finita la stagione dei club, inizia l’estate delle nazionali, con gli Europei e la Copa America a tenere impegnati i giocatori in giro per il mondo nel prossimo mese. Sono 17 (16 dopo l’infortunio di Acerbi) i calciatori dell’Inter impegnati in giro per il mondo, 5 di questi con la Nazionale italiana. Convocati dalle rispettive nazionali anche i promessi sposi nerazzurri Zielinski e Taremi.

Andiamo a vedere la lista di tutti i nerazzurri impegnati nelle prossime settimane.

