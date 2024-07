Ad Appiano con una strategia precisa: l’Inter lo vende per 10 milioni

Sono numerose ancora le assenze dalla prima squadra dell’Inter per via degli impegni con le rispettive e Nazionali di questa estate. Il gruppo ritrovato da Simone Inzaghi lo scorso sabato ad Appiano Gentile, infatti, è orfano di diversi titolarissimi che rientreranno a scaglioni solamente nelle prossime settimane.

In cambio, il tecnico piacentino ha ritrovato diversi esuberi che nella passata stagione erano stati spediti in prestito. Tra questi, chi ha voglia di mettersi particolarmente in mostra dopo una grande annata in Francia è Martin Satriano. L’attaccante uruguaiano è stato protagonista insieme al Brest di una cavalcata storica che ha portato la società a piazzarsi in Champions League.

Il club nerazzurro, che punta a monetizzare il suo addio, concederà diverse opportunità al classe 2001 nel corso delle prime amichevoli previste ad Appiano. Questo perché, come scritto da Tuttosport, l’Inter valuta il suo cartellino sui 10 milioni di euro e sa bene che un buon pre-campionato del ragazzo potrebbe garantire diverse pretendenti pronte a pagare la cifra richiesta.

Nonostante il forte interesse del Brest e dei sondaggi formulati da Valencia e Stoccarda, in questo momento in Viale della Liberazione non sono ancora arrivate offerte ufficiali. Una cessione a due cifre, infatti, potrebbe assicurare all’Inter un bottino da utilizzare successivamente in entrata.