Nuovo difensore dell’Inter ufficiale: “Ha svolto le visite mediche”

Dopo aver lavorato per settimane alla definizione della trattativa, l’Inter ha finalmente chiuso un altro affare in entrata. Si tratta del quinto colpo nerazzurro di questa estate, in seguito agli arrivi già annunciati di Josep Martinez, Zielinski, Topalovic e Taremi.

Come confermato da Fabrizio Romano, Alex Perez sta per diventare un nuovo calciatore dell’Inter. Il difensore classe 2006 ha già sostenuto le visite mediche ed è pronto ad unirsi ufficialmente all’organico nerazzurro. Il centrale sarà inizialmente aggregato al gruppo che insieme a Simone Inzaghi affronterà il pre-campionato, mentre con ogni probabilità verrà successivamente affidato alla formazione Primavera.

Questo l’annuncio del giornalista su X: “Il 18enne difensore Alex Perez ha completato le visite mediche questa settimana come nuovo calciatore dell’Inter. Perez arriva all’Inter dal Betis in prestito con opzione, clausola di acquisto superiore ai 500mila euro più bonus e percentuale sulla futura rivendita”.