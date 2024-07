Inter scatenata, chiude subito: l’accordo sblocca due affari

Contestualmente all’inizio ufficiale della nuova stagione dell’Inter, che si è aperta prima con la conferenza stampa di Inzaghi e Marotta dello scorso venerdì e con il raduno ad Appiano Gentile della squadra nella giornata di sabato, il calciomercato nerazzurro sta per regalare le ultime emozioni.

Come sappiamo, l’Inter ha già definito diversi affari importanti che rinforzeranno l’organico di Inzaghi per la prossima stagione. A questi si aggiungeranno nelle prossime ore anche gli arrivi di Alex Perez dal Betis e di Tanner Tessmann dal Venezia. Quest’ultimo, infatti, è ad un passo dall’accordo per diventare un nuovo calciatore nerazzurro.

Come riportato da Fabrizio Romano, dall’intesa tra Inter e Venezia nasceranno ben due affari ufficiali: oltre all’acquisto di Tessmann da parte dei nerazzurri a titolo definitivo, anche il successivo prestito del centrocampista statunitense che disputerà altrove la prossima stagione. E’ più che probabile che il percorso di crescita del classe 2001 possa infatti proseguire in un campionato estero.

Questo l’aggiornamento riportato dal noto esperto di mercato su X: “L’Inter sta pianificando la definizione dell’affare Tanner Tessmann questa settimana, vuole prima ingaggiarlo dal Venezia e spedire successivamente il centrocampista statunitense in prestito per una stagione. Ipswich Town e Feyenoord sono due tra i numerosi club che hanno mostrato interesse per un potenziale prestito”.