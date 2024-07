Nelle ore in cui l’Inter si appresta a chiudere i colpi legati ad Alex Perez e Tanner Tessmann, arrivano anche notizie meno confortanti dal mercato. Uno dei principali obiettivi di questa estate del club nerazzurro, infatti, potrebbe complicarsi in seguito alle dichiarazioni sul suo futuro da parte del suo allenatore.

Intervistato questa mattina sulle pagine de Il Secolo XIX, Alberto Gilardino ha commentato le voci di mercato che riguardano il suo gioiello più puro, vale a dire Albert Gudmundsson. L’attaccante islandese, da mesi oggetto di desiderio dell’Inter, potrebbe clamorosamente rimanere in Liguria nonostante i numerosi sondaggi ricevuti.

Questo l’annuncio del tecnico sul classe 1997: “Albert è un giocatore del Genoa e con noi sta bene. Finché lo posso allenare me lo godo. L’idea che mi sono fatto, parlando con la società, è che resti. Poi certo si sa come va il mercato, quali possono essere le esigenze della società e del giocatore. Albert è un grande professionista e quando gioca per il Genoa dà sempre il massimo”.