Delusione Marotta per Lukaku: poi un’ipotesi sul suo futuro

Nel corso della lunga intervista concessa a Radio Serie A su RDS, Beppe Marotta ha parlato anche del caso Lukaku e del suo mancato ritorno all’Inter. L’amministratore delegato non ha nascosto la sua delusione per quanto accaduto. Poi, ha provato anche a ipotizzare quale sarà il futuro del belga.

Queste le sue parole:

““Sicuramente in un mondo in cui quello che oggi è sì domani diventa no ci sono obiettivi che tu immaginavi di raggiungere e poi non raggiungi. E intanto perdi altri giocatori. L’operazione Lukaku ha lasciato tanta delusione, poi è giusto che ognuno faccia la propria strada. Dove andrà? Adesso non ha più tante alternative. Italia? Penso di no, mancano solo 10 giorni ma non conosco le dinamiche del Chelsea”.