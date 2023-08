Sanchez al posto di Correa: ecco cosa ne pensa Marotta

Mancano ormai pochi giorni alla fine del mercato, ma l’Inter è ancora al lavoro sia in entrata che in uscita. L’attacco, in particolare, potrebbe vivere un nuovo stravolgimento nelle prossime ore. L’addio di Joaquin Correra, infatti, sembra sempre più probabile.

Il sostituto del Tucu dovrebbe essere Alexis Sanchez, svincolato voglioso di tornare a vestire i colori nerazzurri nella prossima stagione. Su questa possibile doppia operazione si è espresso anche Beppe Marotta, intervistato da Radio Lega Serie A.

Queste le sue parole:

“Addio di Correa? Sì, può starci. Quando il mercato è aperto durante il campionato, un giocatore non che gioca la domenica, il lunedì viene a chiedere la cessione. Correa vuole spazio e noi non siamo indifferenti a questo. Cercheremo di accontentarlo se vuole andare via. Fa piacere che Sanchez voglia tornare, è veramente un campione, ha grande passione per il suo lavoro. È andato via a malincuore e ora ha lanciato segnali di ritorno, questo è vero, ed è positivo”.