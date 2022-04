Mercato – Il Barcellona tenta l’Inter per Lautaro Martinez

Il piano dei catalani

Che il Barcellona abbia da sempre un debole per Lautaro Martinez è di dominio pubblico. Il club catalano ha più volte bussato alla porta dell'Inter ma, soprattutto dopo la pandemia, la situazione economica dei blaugrana non ha mai permesso loro l'affondo decisivo. Secondo il quotidiano spagnolo Sport però, il club di Laporta starebbe pensando a come imbastire una nuova offensiva.

Viste le difficoltà economiche del Barcellona, gli spagnoli starebbero valutando di proporre all'Inter un doppio scambio per convincere il club nerazzurro a lasciare partire il proprio numero 10. Sul piatto il Barca potrebbe mettere Pjanic, ai margini del progetto, e Depay, che non ha mai lasciato il segno in Liga, oltre ad un discreto conguaglio economico. Resta comunque improbabile che l'Inter, altrettanto in difficoltà economica, voglia privarsi del proprio gioiello per qualcosa di diverso da denaro sonante. Specie perché nessuna delle due contropartite stuzzica eccessivamente la fantasia dell'ambiente, anzi.