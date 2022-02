Inter-Milan, le probabili formazioni: Inzaghi va all’assalto

Rimane un solo dubbio nei nerazzurri

Finalmente è il grande giorno! Questa sera, alle 18, Inter e Milan si affronteranno sul prato di San Siro in una gara in cui si gioca una fetta enorme di Scudetto. L'Inter, in caso di vittoria, può volare a +7 con una partita in meno, dando una spallata importante al morale dei rivali. Di contro una vittoria rossonera riaprirebbe i giochi e minerebbe le certezze nerazzurre. Ecco le probabili formazioni del match:

Rimane l'unico dubbio, quello che lo cruccia da tutta settimana, nella mente di Inzaghi: Dumfries o Darmian a destra? Il secondo sicuramente sarebbe una scelta più difensiva, adatta al contesto visto che a sinistra giocheranno Leao e Hernandez. Il tecnico nerazzurro però è allergico al difensivismo, punta sempre sull'aggressività e sullo spettacolo. Ecco perché per ora nel ballottaggio sembra in netto vantaggio l'olandese, in grande spolvero nelle ultime uscite. I suoi sprint potrebbero mettere in difficoltà Hernandez, costringendolo a spingere meno del solito. In attacco quasi certa la presenza di Lautaro al fianco di Dzeko.