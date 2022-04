Verso Inter-Milan, le probabili formazioni del Derby di Coppa Italia

Le scelte dei due tecnici

Il Derby di Coppa Italia, i cui strascichi potrebbero decidere anche la lotta Scudetto, è ormai alle porte. Domani sera a San Siro andrà in scena Inter-Milan semifinale di ritorno dopo lo 0 a 0 dell'andata. L'Inter di Inzaghi arriva alla sfida con il morale di nuovo alto, dopo le 3 vittorie consecutive che l'hanno resa di nuovo padrona del proprio destino. Il tecnico poi può sorridere: Bastoni fortunatamente con lo Spezia è uscito solo per dei crampi, non per un problema muscolare, e potrà quindi giocarsela con la formazione migliore possibile.