Mercato – Inter, Radu già sicuro di partire, lo conferma l’agente

Il portiere cercherà fortuna altrove

Che all'Inter alcuni giocatori stiano trovando pochissimo spazio. Su tutti, quello che sperava di poter giocare molto di più è sicuramente Ionut Radu, portiere rumeno che è stato messo da parte praticamente sempre in favore di Handanovic. L'addio del ragazzo, che è ancora molto giovane per un portiere ed ha bisogno di giocare, era quasi scontato, ma a confermarlo è stato il suo stesso agente.