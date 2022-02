Mercato – Brozovic, ieri altro passo in avanti per il rinnovo

Fumata bianca imminente?

In mezzo alla delusione per l'immeritata e pesante sconfitta agli ottavi di Champions League, un tiepido raggio di sole: il rinnovo di Marcelo Brozovic , dopo tante chiacchiere e speranze disattese, sembra finalmente vicino.

Il segnale incoraggiante viene dal padre agente, Ivan, e dall'avvocatessa che cura gli interessi del centrocampista. Come riportato da Tuttosport infatti, entrambi ieri sera erano a San Siro per assistere a Inter-Liverpool. Le parti finalmente sembrano aver trovato la quadra definitiva e sono pronti alle firme ed al seguente tanto sospirato annuncio. La presenza in Italia degli agenti è sintomo di fumata bianca imminente. Una volta sistemata la "grana Brozovic" l'Inter potrà poi dedicarsi agli altri contratti importanti da rinnovare, su tutti quello di Ivan Perisic.