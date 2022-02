Mercato – Sirene inglesi per Kessie, ma l’Inter non molla

Marotta ed Ausilio meditano lo sgambetto al Milan

Come sottolineato da Tuttosport, sono parecchie le squadre che seguono il centrocampista del Milan. Tra queste c'è anche l'Inter, con Marotta che medita un altro sgambetto ai cugini dopo quello che portò Calhanoglu in nerazzurro. I nerazzurri sarebbero attenti su Kessie già dalla scorsa estate, quando già si profilava l'addio ai rossoneri.

Il problema vero è che il giocatore chiede un ingaggio da top player, con cifre che cozzano con i paletti prefissati dall'Inter. Sarebbe un'operazione da almeno 7 milioni a stagione più bonus, senza contare le commissioni all'agente. Certo, il cartellino costerebbe 0, ma si rischierebbe di creare malcontento se l'ultimo arrivato diventasse subito il più pagato in rosa. La concorrenza è agguerrita e più ricca, soprattutto Tottenham e Newcastle, ma non è detto che il ragazzo non voglia rimanere in Italia, dove si trova bene.