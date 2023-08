Non solo operazioni in entrata per l’attacco dell’Inter. A tenere banco in casa nerazzurra c’è anche il caso Joaquin Correa, la cui cessione non è da escludere, aprendo poi le porte a un altro innesto in attacco. E le offerte per il Tucu sembrano esserci.

Lo riporta l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, che sottolinea la presenza di offerte arabe per l’attaccante argentino, che però avrebbe avanzato una richiesta all’Inter. Prima di accettare, infatti, Correa vorrebbe capire la presenza di eventuali opzioni in Europa. Non c’è chiusura all’addio, ma nemmeno la fretta di accettare un trasferimento.

L’opinione di Passione Inter

Da capire fino a che punto l’Inter vorrà assecondare i desideri di Correa. Anche perché, in caso di cessione i nerazzurri dovranno tornare sul mercato e non sarà possibile farlo nel migliore dei modi se il Tucu dovesse lasciare Milano a ridosso della fine del calciomercato.