PSG-Inter 1-2, la cronaca: il Japan Tour si chiude con una vittoria

L’Inter è pronta ad affrontare la quarta amichevole del precampionato, l’ultima dei nerazzurri in Giappone, prima di tornare in Italia per completare la preparazione. Al National Stadium di Tokyo, gli uomini di Inzaghi affrontano il Paris Saint-Germain di Luis Henrique. In campo nei parigini anche i grandi ex Skriniar e Hakimi.

Segui la gara con la cronaca in diretta di Passione Inter.

La cronaca della partita

L’Inter chiude la tournée in Giappone con una vittoria di prestigio, battendo 2-1 il Paris Saint-Germain. I nerazzurri hanno ribaltato lo svantaggio, gran gol di Vitinha al 64′, con due reti nel finale di Esposito (81′) e Sensi (83′).

90+4′ – Finisce la partita: Psg-Inter 1-2

3 minuti di recupero

83′ – INTER IN VANTAGGIO! Ha segnato Stefano Sensi! Uno-due immediato dei nerazzurri, con l’assist vincente ancora di Frattesi, con Sensi bravo a battere Donnarumma da pochi metri.

81′ – GOL DELL’INTER! Pareggia Sebastiano Esposito! Buona conduzione di Frattesi che porta palla fino al limite dell’area e poi serve Esposito con i tempi giusti. Bravo l’attaccante a battere Donnarumma con un diagonale rasoterra chirurgico.

79′ – Guizzo di Cuadrado in uno contro uno. Saltato secco Kurzawa, il colombiano calcia da posizione defilata e impegna Donnarumma.

77′ – Cambia ancora l’Inter: fuori Barella e Lautaro, dentro Sensi ed Esposito.

71′ – Altro cambio per Inzaghi: fuori Acerbi, dentro Bisseck.

67′ – Doppio cambio nell’Inter: fuori Bastoni e Calhanoglu, dentro De Vrij e Asllani.

64′ – Gol del PSG! Ha segnato Vitinha! Gran gol del centrocampista portoghese, con una meravigliosa conclusione dai 25 metri. Stankovic sfiora, ma non può nulla.

57′ – Rasoterra di Vitinha dal limite con palla che sfiora il palo.

55′ – Primi cambi nell’Inter: fuori Dumfries, Mkhitaryan, Dimarco e Thuram, dentro Cuadrado, Frattesi, Gosens e Correa.

46′ – Inizia il secondo tempo

Nessun cambio all’intervallo nell’Inter.

45+1′ – Finisce il primo tempo a Tokyo.

1 minuto di recupero

38′ – Fase un po’ stagnante della gara, con l’Inter che preso più campo rispetto alla prima mezz’ora di gara.

28′ – Punizione dal limite dell’Inter con tocco di Dimarco e tiro di Calhanoglu, che però parte centrale. Blocca Donnarumma.

25′ – Anticipato Barella su un cross pericoloso di Dimarco, ma era fuorigioco.

23′ – Ammonito Mkhitaryan per un duro colpo su Ugarte.

20′ – Lautaro prova a scuotere l’Inter con un tiro centrale dalla lunga distanza. Palla debole e centrale.

17′ – Conclusione dal limite di Fabian Ruiz debole e centrale. Stankovic blocca senza problemi.

14′ – Palo del PSG! Grande azione dei parigini e conclusione di Asensio dal limite dell’area piccola che colpisce il palo interno.

8′ – Inter disattenta su calcio d’angolo e Stankovic evita il gol con un ottimo intervento.

5′ – Avvio di gara equilibrato.

1′ – Inizia la partita.

Il calcio d’inizio è previsto alle ore 12.

Le Formazioni Ufficiali