Continua la trattativa infinita tra l’Inter e il Bayern Monaco per Yann Sommer. In realtà, non ci sono grandi novità rispetto agli scorsi giorni, con i bavaresi che continuano a non liberare il portiere, alla ricerca di un’alternativa.

Secondo La Gazzetta dello Sport, l’Inter starebbe per spazientirsi, nonostante rimanga fiduciosa sulla buona riuscita dell’affare. Per questo motivo, i nerazzurri potrebbero essersi dati altre 48 ore di attesa. Se dovesse persistere lo stallo attuale verrà presa una decisione: pagare la clausola da 6 milioni di euro o cambiare obiettivo. Sempre in data odierna, il Corriere della Sera racconta come l’Inter voglia chiudere l’operazione nei prossimi 3-4 giorni.

L’opinione di Passione Inter

Sommer è da diverse settimane un promesso sposo dell’Inter, eppure il suo arrivo sembra ancora essere in dubbio. Possibile che i nerazzurri vogliano attendere il rientro dal Giappone per provare ad accelerare sul numero uno svizzero. D’altronde Inzaghi ha necessariamente bisogno di un portiere prima dell’inizio del campionato.