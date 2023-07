Trevoh Chalobah è stato un obiettivo dell’Inter per diverso tempo, e non è detto che la pista che porta al difensore del Chelsea sia definitivamente chiusa. L’acquisto dei Blues di Axel Disasi dal Monaco, infatti, è destinato levare ulteriore spazio al classe 1999.

La notizia è stata riportata ieri da The Athletic. L’Inter ha bisogno di un ultimo difensore per puntellare il reparto arretrato (lo ha confermato Inzaghi qualche settimana fa) e Chalobah è un profilo che interessa da tempo. Chissà, allora, che non possano esserci sviluppi nelle prossime settimane.

Secondo quanto riportato dall’Evening Standard, la richiesta dei Blues, per Chalobah sarebbe di oltre 50 milioni di euro.

L’opinione di Passione Inter

In questo momento siamo solo nel campo delle suggestioni, anche perché l’Inter è impegnata a rinforzare altri reparti, ma non è da escludere che Chalobah possa ritornare di moda, magari verso le battute finali di questa sessione di mercato. Le ultime settimane di agosto, infatti, sono le più propizie per affari a prezzo di saldo, specie per giocatori ai margini del progetto tecnico della propria squadra.