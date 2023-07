L’opera di… “razionalizzazione” della rosa prosegue in casa Chelsea, con ancora diversi casi da sciogliere. Lukaku il più eclatante, ma anche la situazione relativa all’amico Trevoh Chalobah tiene banco. Secondo il The Athletic il difensore è ufficialmente sul mercato e i Blues puntano a monetizzare la sua cessione, al momento però non si è ancora mosso nulla di concreto. Attenzione dunque all’Inter che lo segue da tempo e che sta ancora cercando un altro calciatore da inserire come braccetto di destra. Se a fine mercato sarà ancora in rosa a Londra, la dirigenza interista potrebbe tornare a farsi sotto a condizioni più agevoli.

L’opinione di Passione Inter

L’Inter conosce bene Chalobah e aveva già provato a ingaggiarlo. È in scadenza di contratto nel 2028 e cerca spazio, per caratteristiche potrebbe essere il profilo giusto da consegnare a Simone Inzaghi anche se non ha per ora fatto quel salto di qualità che ci si aspettava. E resta il nodo: con Bisseck e Darmian, serve davvero un terzo a destra o farebbe più comodo un mancino?