Yann Sommer è la priorità in questo momento e i contatti tra Inter e Bayern Monaco sono costanti per tentare di raggiungere un accordo che possa soddisfare tutte le parti. Subito dopo però bisognerà approfondire in fretta anche il tema del secondo portiere: la pista che porta ad Emil Audero della Sampdoria è probabilmente la più percorribile e per questo ha preso quota, ma al momento rimane un’alternativa. Lo ribadisce l’esperto di mercato Alfredo Pedullà che racconta: “Dopo aver chiuso Sommer, l’Inter si concentrerà su Trubin dello Shakhtar, conoscendo la richiesta al rialzo dello Shakhtar e avendo comunque da tempo il sì del diretto interessato. Audero può essere un’eventuale pista più avanti, ma oggi nessuna trattativa”.

L’opinione di Passione Inter

Anche alla redazione di Passione Inter attualmente risulta una gerarchia stabilita con Sommer in vantaggio su tutti e alle sue spalle Trubin preferito ad Audero. Con lo Shakhtar però non ci sono nuovi contatti da qualche giorno: se ne riparlerà non appena verrà chiuso l’affare Sommer. Una scelta più… futuribile e progettuale, vista l’età e il potenziale.