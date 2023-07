Proseguono i lavori ad Osaka per l’Inter in tournée in Giappone. Tanti eventi vedono protagonisti i tesserati nerazzurri, tra cui mister Simone Inzaghi che ha parlato ai microfoni del canale YouTube Soccerking: “È stata un’ottima stagione quella dell’anno scorso che ci ha permesso di vincere la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana e poi abbiamo fatto la finale di Champions che è stato un grandissimo successo. Chiaramente abbiamo vinto due trofei come l’anno precedente ma abbiamo avuto una grandissima crescita a livello europeo perché fare la finale di Champions non capita tutti gli anni quindi è motivo di grande orgoglio“.

OBIETTIVI – “Vorremmo riconfermarci in Europa, sappiamo che è difficilissimo ma ci proveremo e poi abbiamo il grande obiettivo che è lo scudetto. È un obiettivo della società, adesso stiamo cercando di rinforzarci e prepararci al meglio con questa preparazione in Giappone e quindi abbiamo speranza per vincere lo scudetto“.

CALCIO ITALIANO – “Direi che il calcio italiano sta migliorando tantissimo, l’esempio lampante è che l’anno scorso avevamo tre finaliste nelle competizioni europee. Quindi il calcio italiano è in grandissima ascesa”.

STILE DI GIOCO – “La Serie A è a 20 squadre e ci sono 10 con la difesa a 4 e 10 con la difesa a 3. L’Inter gioca con la difesa a 3, un modulo che mi ha dato garanzie e ottimi risultati ma noi allenatori siamo pronti a tutto. Inizialmente i primi due anni giocavo con la difesa a 4”.

CALCIATORI GIAPPONESI – “Ci sono tanti giocatori giapponesi che hanno fatto bene e che stanno facendo bene. Noi qua in Italia ne abbiamo avuti. Adesso se penso ad un giocatore giapponese penso a Kamada che è in trattative con tanti club, l’ho incontrato da avversario nell’Eintracht ed è un giocatore con grande qualità”.