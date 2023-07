Un anno dopo lo scenario si sarebbe potuto invertire. Scartato Lukaku, dentro Dybala. È l’indiscrezione del Corriere della Sera che nel quotidiano di oggi parla di un contatto avvenuto tra l’ad nerazzurro Beppe Marotta e l’entourage del calciatore argentino in scadenza nel 2025 con la Roma. L’Inter dunque si sarebbe informata per tentare di capire i costi dell’operazione e la possibilità che Dybala si possa liberare in autonomia a costi contenuti.

Nel contratto, infatti, rimangono in vigore due clausole che secondo lo stesso quotidiano sono composte in questo modo: “una più bassa valida per l’estero da 12 milioni: nonostante il club giallorosso abbia la facoltà di annullarla aumentando lo stipendio di Paulo, l’ultima parola spetta al giocatore. Poi ne esiste un’altra esercitabile in Italia fissata sempre a 12 milioni ma in questo caso è il volere della società a risultare decisivo”.

Pur essendo al momento bloccata la trattativa per il rinnovo, l’Inter non ha poi aperto una trattativa e si sarebbe dunque fermata al primo contatto con l’entourage del giocatore. Balogun rimarrebbe il nome preferito per l’attacco con l’ipotesi Beto che sta prendendo quota.

L’opinione di Passione Inter

Considerando il feeling con Marotta e la telenovela della scorsa estate, anche un semplice contatto per prendere informazioni era piuttosto scontato. I costi dell’eventuale operazione rimangono piuttosto alti e chiuderebbero le porte all’investimento su una prima punta, rendendo ancor più necessaria la partenza di Correa che attualmente ancora non si sblocca. 18 gol e 8 assist in 38 partite tra tutte le competizioni per Dybala, che ne ha saltate circa 15 per infortunio.