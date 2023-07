Porta e attacco sono i reparti che con più urgenza hanno bisogno di essere rinforzati, ma l’Inter ha intenzione di fare un ultimo colpo anche a centrocampo dove vuole inserire un calciatore di qualità. La priorità, ribadisce La Gazzetta dello Sport, rimane Lazar Samardzic, classe 2002 dell’Udinese.

Secondo il Corriere dello Sport la società friulana chiede fino a 20 milioni di euro per il cartellino del giocatore in scadenza nel 2026, per cui si sta ragionando su una formula creativa sulla base del prestito e le due società starebbero già parlando di possibili contropartite tecniche da inserire nell’affare: da Stefano Sensi all’attaccante Sebastiano Esposito, mentre su Giovanni Fabbian l’Inter vorrebbe mantenere il controllo del cartellino.

L’opinione di Passione Inter

Samardzic è probabilmente uno dei talenti più interessanti della Serie A. Centrocampista di grande qualità e forza, dotato di buon tiro e in grado di usare praticamente entrambe i piedi. La scorsa stagione si è fatto notare, partendo però spesso dalla panchina. Quello che sta per partire sarà probabilmente il campionato della consacrazione: dovesse confermarsi, diventerebbe difficile non farlo scappare in Premier League o comunque in uno dei club più ricchi. Per collocarlo nell’Inter andrebbe comunque rodato in un percorso simile a quello che ha fatto Mkhitaryan riconvertendosi in mezzala nel 3-5-2.