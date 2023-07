Anche quella di ieri è stata una lunga giornata di contatti per portare avanti le trattative per Yann Sommer. Manca la fumata bianca ma nonostante il braccio di ferro il portiere svizzero del Bayern Monaco rimane il prescelto dell’Inter per raccogliere l’eredità di André Onana. Sfruttando anche la ferma volontà del calciatore, la dirigenza nerazzurra oggi tornerà all’assalto e secondo La Gazzetta dello Sport si aspetta in 24-48 ore il via libera da parte dei bavaresi che nel frattempo stanno accelerando sul sostituto lavorando su più nomi.

Un segnale importante in tal senso potrebbe arrivare dall’amichevole contro il Manchester City in programma ale 12.30 italiane. Dopo aver saltato il primo test la scorsa settimana e una seduta di allenamento, dovesse rimanere fuori anche oggi sarebbe un segnale piuttosto forte. Dall’Inter comunque trapela ottimismo: lo riferisce il Corriere dello Sport il quale aggiunge che ci si aspetta di avere Sommer entro la fine di questa settimana. Da capire se passerà in nerazzurro direttamente in Giappone o al rientro a Milano.

L’opinione di Passione Inter

Per esperienza, carisma e caratteristiche tecniche Sommer tra i vari portieri accostati all’Inter rimane quello in grado di raccogliere l’eredità di Onana con meno scossoni, sulla carta. Ora l’importante è chiudere la telenovela per mettere a disposizione di Inzaghi prima possibile un tassello di cui ha fortemente bisogno.