Ora non sembrano esserci più dubbi: Joaquin Correa lascerà l’Inter per andare al Marsiglia e al suo posto tornerà Alexis Sanchez. Lo riporta Fabrizio Romano che conferma come entrambe le operazioni siano ormai in dirittura di arrivo.

Mancano solo le visite mediche, che entrambi i giocatori svolgeranno domani con i rispettivi club. Correa va al Marsiglia con la formula del prestito oneroso da 2 milioni di euro e diritto di riscatto fissato a 10, che diventerà obbligo in caso di qualificazione alla Champions League per i francesi. Sanchez, invece, torna all’Inter da svincolato.