Mentre si sta completando la doppia operazione in attacco con Sanchez pronto a tornare all’Inter al posto di Joaquin Correa, destinato al Marsiglia, in casa nerazzurra tiene banco soprattutto la questione relativa a Benjamin Pavard, il “difensore importantissimo” richiesto a gran voce da Simone Inzaghi. L’accordo con il Bayern Monaco è stato già impostato e dalla dirigenza nerazzurra continua a trapelare ottimismo circa la buona riuscita dell’affare, ma non ci sono ancora tutti gli elementi per la fumata bianca. Dalla Germania oggi il quotidiano Bild fa sapere che il giocatore è tornato ad allenarsi con il gruppo dopo che ieri aveva saltato l’allenamento per non meglio specificati motivi di salute. Nel frattempo il giornalista di DAZN Orazio Accomando sostiene che il tecnico dei bavaresi Thomas Tuchel starebbe cercando di convincere il giocatore a non cambiare squadra, visto che non è stato per ora individuato nemmeno il suo rimpiazzo. Chissà se ad influire nel rapporto con Tuchel c’è anche il precedente di Lukaku un anno fa, che scappò dal suo Chelsea per tornare in nerazzurro… Situazione da monitorare, con l’Inter che però, ribadiamo, ad ora rimane convinta di poter completare l’operazione.