Mercato – Sfida tutta italiana per Depay: c’è anche l’Inter

L'attaccante non si sta trovando bene al Barcellona

Memphis Depay, come molti altri prima di lui, ha scoperto che non tutto è oro quello che luccica. L'attaccante olandese infatti, dopo essere esploso al Lione, non è riuscito ad imporsi come avrebbe voluto al Barcellona. In blaugrana ha trovato poco spazio, giocando poco e segnando meno. Ecco perché il suo futuro, nonostante sia appena arrivato in Catalogna, sembra lontano dal club di Barcellona.