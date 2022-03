Esubero, quanto mi costi? Le cifre per salutare Vidal e Sanchez

Risparmio sì, ma ad un presso molto alto

Che Arturo Vidal e Alexis Sanchez non si siano mai integrati al 100% all'Inter è piuttosto evidente. Soprattutto il centrocampista, arrivato solamente perché pupillo di Antonio Conte, non ha praticamente mai lasciato il segno, non in positivo perlomeno. Ecco perché a giugno quasi certamente sarà addio: liberare il monte ingaggi dai loro onerosi stipendi infatti potrebbe permettere all'Inter di fare acquisti interessanti a parametro zero, Dybala in primis. Quanto costerà però alla società liberarli in anticipo?