Verso Juventus-Inter, buone notizie per Inzaghi: Brozovic e de Vrij in gruppo

C'è fiducia sul recupero dei due nerazzurri

Oggi la banda nerazzurra tornerà ad allenarsi in gruppo per preparare la trasferta contro la Juventus, prevista domenica sera (ore 20.45). Il gruppo dei nazionali tornerà tra domani e venerdì, ma ci sono già buonissime notizie per Inzaghi: come riporta La Gazzetta dello Sport, da oggi Brozovic e de Vrij potrebbero cominciare a unirsi al resto del gruppo, almeno per una parte di seduta.