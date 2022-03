Juventus-Inter, chi torna prima dalle Nazionali: la tabella completa

Cuadrado torna subito in Italia

L'Inter ha 11 elementi in giro per il mondo (esclusi i fratelli Carboni della Primavera). Mercoledì sono attesi ad Appiano: Barella , Bastoni , Calhanoglu , Dzeko , Dumfries , Skriniar e Perisic . Mentre tra giovedì e venerdì ci saranno i ritorni dei sudamericani: Vidal , Sanchez , Correa e Vecino . Anche se c'è da approfondire la questione dell'uruguaiano visto che - come comunicato dalla Nazionale uruguaiana - non potrà prendere parte alla trasferta contro il Cile.

La Juventus ha invece 12 elementi della rosa in giro per il mondo in questa sosta nazionali. Il primo a rientrare sarà Juan Caudrado, vista la squalifica per la gara tra Colombia e Venezuela. Nella giornata di mercoledì, poi, sarà il turno dei 4 azzurri: Bonucci, Chiellini, De Sciglio e Locatelli. Oltre a Szczesny, Rabiot, de Ligt e Morata. Non prima di giovedì, invece, ci sarà il ritorno dei due sudamericani Danilo e Arthur.