Da Juve-Inter a Juve-Inter: finalmente il ritorno alla normalità

Il big match coincide con il ritorno degli stadi al 100%

Dopo due anni di paura, restrizioni e confusione, forse il mondo, del calcio e non solo, è, almeno per quanto riguarda la pandemia, sulla strada giusta. La prossima giornata di Serie A segnerà infatti il ritorno alla capienza al 100% per gli stadi dopo ben 2 anni di doverose limitazioni.

La cosa curiosa è che a segnare questi due anni terribili per il mondo del calcio sono stati 2 Juventus-Inter. Il primo infatti segnò l'inizio della paura. Fu la prima partita a porte chiuse e l'ultima prima di un lungo stop del campionato per la pandemia. Il secondo invece sarà il big match clou della giornata della rinascita. La speranza è che la partita, troppo spesso al centro di polemiche, possa essere un bello spot per il calcio italiano e non solo.